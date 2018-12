Fotku Sullyho ležícího před rakví s americkou vlajkou na Twitter nahrál prezidentův mluvčí Jim McGrath s popiskem „Mise u konce”. Příspěvek na sociální síti se stal místem, kde lidé oceňují zejména loajalitu, kterou pes projevuje i po prezidentově smrti.

Dvouletý labrador, pojmenovaný po pilotovi Chesleym „Sullym” Sullenbergerovi, jenž dokázal v roce 2009 přistát s dopravním letadlem na řece Hudson, byl asistenčním psem bývalého prezidenta Bushe od června tohoto roku. Mimo jiné dokázal svému pánovi, který se v posledních letech pohyboval na invalidním vozíku, otevřít dveře či přinést zvonící telefon.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8