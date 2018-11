tcs, Novinky

Muž na stromě uprostřed rozvodněné řeky byl zpozorován kolem desáté hodiny dopoledne místního času, informovalo losangeleské hasičské oddělení (LAFD). Mužův stav sledovali důstojník dálniční policie a ranger losangeleského parku, zatímco na místo okamžitě odstartoval vrtulník.

Záchranář visící na laně vrtulníku měl zprvu problémy se k muži dostat. Po chvíli manévrování se to podařilo, muž byl vyzvednut do bezpečí a převezen do nemocnice. Až na podchlazení je jeho stav dobrý. Jak a proč se uprostřed rozvodněné řeky ocitl, úřady stále vyšetřují.