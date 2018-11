tcs, Novinky

„Není omluvy pro týrání zvířat,“ či „To není jídlo, ale násilí,“ skandovalo zhruba 20 stoupenců brightonské pobočky aktivistické skupiny Direct Action Everywhere. Na počátku protestu přednesla mluvčí skupiny ještě svůj projev o výhodách veganství a o utrpení zvířat za nepříliš velkého zájmu stolujících.

Zveřejnil(a) DxE Brighton dne Sobota 24. listopad 2018

Následně protestující přehráli v restauraci zvuky porážených zvířat v marné snaze přerušit hosty v jídle. Výsledkem však bylo pouze pobavené pokřikování lidí u stolů. Do větších debat se pouštěla pouze obsluha restaurace.

„Nebyli agresivní, ale bylo to trochu otravné, protože to každého rušilo,“ uvedl provozní podniku Madsu Sudan Galtam pro server The Argus. Asi po dvaceti minutách protestující za bučení a potlesku hostů opustili prostor restaurace a pokračovali v klidném protestu před budovou. Přivolaná policie proto nezasahovala.

„Lidé ani byznys by neměli zneužívat zvířecí utrpení,“ odůvodnila protest mluvčí aktivistické skupiny.