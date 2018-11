ČTK

„Telefon a e-mail, kde se zájemci měli hlásit, se velice rychle zahltily,“ vylíčil profesor Harry Sokol, který v nemocnici působí jako gastroenterolog. „I po odpojení čísla lidé volali na ostatní linky nemocnice, další rovnou přišli, a tak to pokračuje,“ dodal. A zároveň si postěžoval, že takový vývoj je hotová katastrofa pro pacienty, kterým měl výzkum pomoci.

Badatelova práce se zaměřila na vyhodnocení technik fekální léčby – tedy podání přípravku obsahujícího vzorky stolice od dárce ve fyziologickém roztoku – při zánětlivém střevním onemocnění zvaném ulcerózní kolitida. Vědec zjišťoval, zda lze pro léčebné účely použít bakterie a viry nacházející se v trávicím traktu.

Náborová kampaň pro získání dárců spočívala ve vyvěšení plakátu v nemocnici a u studentů medicíny. Jenže kdosi plakát vyfotil a snímek se bleskově rozšířil po internetu a na sociálních sítích.

„Lidi to pochopili ve smyslu: dejte nám svůj exkrement a my vám dáme 50 eur,“ konstatoval profesor Sokol. Celá věc je ale složitější. „Dárci se nejprve musí vybrat. Musí předložit úplnou anamnézu, a to i rodinnou, jdou na odběr krve a vzorek jejich stolice se analyzuje, abychom si byli jisti, že nedojde k žádné infekci. Až po tom všem může dojít na dárcovství,“ vysvětlil lékař.

„Nevyplácíme 50 eur jako odměnu, ale jako odškodnění vzhledem k těžkopádnosti postupu během výzkumu. Vše se odehrává v rámci zákona,“ zdůraznil Sokol. Doufá, že brzy bude moci ve výzkumu pokračovat. „Je to seriózní záležitost s velkým rozsahem a dopadem. Na čekací listině je hodně pacientů.“