ČTK

Na zprostředkovatelské agentury se podle listu také obracejí rodiče, kteří žádají o starší pečovatelky, u nichž je menší pravděpodobnost, že se místo hlídání potomků budou věnovat Instagramu, Facebooku nebo Twitteru.

„Rodiče nechtějí, aby chůvy psaly přátelům nebo neustále visely na telefonu, když mají hlídat jejich děti na hřišti,“ řekla Kate Bakerová, spoluzakladatelka londýnské agentury Abbeville Nannies.

V posledních třech měsících podle ní prosadilo klauzuli o používání telefonu a internetu během služby do smlouvy 20 rodičů. Agentura dokonce zvažuje, že příslušné ustanovení se stane běžnou součástí kontraktu. Stojí v něm, že „nedovolené používání (telefonu a internetu) během pracovní doby může mít za následek varování nebo propuštění“.

Chůvy by se mohly přístupem rodičů urazit



Obdobně někteří rodiče určují, kolik času stráveného u elektronických zařízení může chůva dětem dovolit. Agentura Kensington Nannies uvedla, že i to už je obvyklá součást smluv a jejich částí týkajících se pracovních povinností.

Podle Bakerové, která se v této oblasti pohybuje už 17 let, by si ale rodiče zároveň měli dát pozor, aby chůvy svým přístupem neurazili. „Svěřujete jim to nejcennější, co máte: své děti. Chcete snad, aby si chůva myslela, že jí nedůvěřujete?“ varovala Bakerová.