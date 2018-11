ČTK

„Koncept byl celkem nový,“ řekla Čauhánová televizi CNBC. Na tento takzvaný start-up narazila, když si chtěla objednat místo, kde se její svatba bude konat. S budoucím manželem z toho byli nadšeni. Bylo to něco nového, a také se seznámili s lidmi z jiné země.

Join My Wedding funguje tak, že indické páry na internetovou stránku umístí detaily o své svatbě. Zahraniční turisté si pak mohou koupit lístky na obřad, který chtějí navštívit. Většinu z částky získají novomanželé, část si ponechá firma.

„Pokud o tom přemýšlíte, není nic kulturnějšího než svatba, protože zde máte zastoupeny všechny kulturní prvky: místní lidé, místní jídlo, zvyky, oblečení, hudba, v podstatě každý kulturní prvek je zde,“ říká spoluzakladatelka start-upu Orsí Parkaníová. Na indické svatby se rozhodla zaměřit proto, že jsou světově proslulé a většina lidí mimo Indii by neměla šanci se takové svatby zúčastnit bez osobních známostí. Turisté podle Parkaníové zatím díky jejich start-upu navštívili více než 100 indických svateb.

Zájmu o svatby využívá také mnoho cestovních kanceláří a agentur. Pro cestovatele vytvářejí turistické balíčky, jejichž součástí je i návštěva indické svatby.

Svatební průmysl neustále roste



Indické svatby jsou několikadenní a jsou známé svou opulentností, zvyky a tradicemi. V Indii, kde se zvyšuje počet obyvatel a příslušníků střední třídy, se každoročně berou miliony párů. Odborníci považují indický svatební průmysl za odolný vůči recesi, jeho hodnota je zhruba 40 miliard USD (skoro 906 miliard Kč) a roste zhruba o 20 procent ročně.

„Pokud jde o indický (svatební) trh, roste každým rokem,“ uvádí ředitel velké indické společnosti plánující svatby vlivných Indů Ašíš Bubna. Podporuje i mnoho dalších sektorů, od dekorace a zábavy až po ubytování a potraviny. Vznikají také nové firmy, jejichž cílem je uspokojit požadavky zájemců o svatby. Svatební turistika teď podle něj nabrala v indickém svatebním průmyslu vzestupný trend. Pro některé indické páry je pozvání zahraničních turistů na jejich svatbu něčím, co má učinit obřad extravagantnější, spíše z oblasti showbyznysu, jiní zase chtějí ukázat turistům kulturu a rituály.

Velké oslavy s hudbou a tancem spolu se složitými, symbolickými rituály dělají indické svatby velmi vzrušující. To je přesně to, co přitahuje zájem zahraničních turistů, dodává průvodce Sahádžánand Šarmá. On sám se nedávno ženil a na svatbu pozval zhruba 20 svých bývalých klientů z USA a Evropy. Upozorňuje, že turisté se na svatbách mnohem více setkají s běžnými Indy, kromě personálu hotelu, průvodce a řidiče. „Indové jsou obecně velmi přátelští lidé a takový zážitek může být pro turisty cenný,“ uvádí.