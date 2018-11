Kristýna Léblová, kk, Novinky

„Svezete mě, prosím?“ žádá sladkým robotickým hlasem robotka Matylda. Není ale typickou stopařkou, která postává u cesty a čeká, kdo jí zastaví. Matyldu si zájemci spíš předávají mezi sebou.

Ve středu odpoledne je na cestě z Prahy směrem na Pelhřimov.

Body po cestě



Návod, co s ní dělat a jak se k ní chovat, když se ji rozhodnete svézt, je k dispozici na Facebooku. Matyldu pak můžete naučit novým věcem, když si ji vezmete domů a připojíte k počítači. Na stránkách www.robot-matylda.cz jsou pak další rady a ukázkové lekce, jak se o robotku postarat.

„Na tričku má Matylda adresy s místy, která by měla na své cestě navštívit, i místo cílové. Pokud je čtvereček u nějaké adresy zaškrtnutý, znamená to, že už tam byla. Pokuste se tedy Matyldu vézt tak, aby se k jednotlivým místům postupně přibližovala,“ je uvedeno na Facebooku.

Zašla i do hospody



Jedním z jejích dočasných opatrovníků byl také pan Jan Zahoř z Holýšova u Plzně. Měl ji doma na chvíli, než si ji převzal další průvodce na cestě. A zažila s ním opravdu nevšední večer.

„Bylo nám líto, když už teda máme Matyldu, aby seděla jenom doma, tak jsme ji vzali na pivo do hospody, na panáky a mezi lidi, aby s ní lidé něco zažili, a bylo to super. Vůbec bych nečekal, že se do toho člověk dokáže zamilovat za tak krátkou chvíli,“ řekl nadšeně pan Zahoř.

Humanoidní robot Matylda se svým konstruktérem Michalem Seidlem.

FOTO: Vít Černý, ČTK

Okolí podle pana Zahoře reagovalo pozitivně a přirozeně a bylo překvapením, že o projektu ví tolik lidí. Někteří se přišli podívat za Matyldou do baru i cíleně. Pobyt v hospodě Matyldu ale značně unavil, a proto bylo nutné ji dobít. „Když jsme ještě jeli autem z hospody, tak jsme ji dobíjeli, a ráno, když se rozednilo, tak jsme ji dali ven, aby se přes ten solar dobila,“ popsal Zahoř.

Matylda je na cestách už týden, takže už má pár šrámů.

„Někdo se ji snažil vyndávat z autosedačky, přelámal jí nohy. Jakmile se něco ulomí, tak se to dá zalepit lepicí páskou. Myslím, že na to, že je týden venku mezi lidmi, tak je na tom ještě relativně dobře,“ zhodnotil stav Matyldy Zahoř.

Na ochranu proti krádeži má Matylda na sobě GPS lokátor a kameru. Její polohu firma pravidelně zveřejňuje. Dobíjí se pomocí solárního panelu, ale pomoci jí můžete i zásuvkou autozapalovače. Po cestách se totiž logicky unaví (vybije). Při jízdě je pak potřeba dbát na Matyldinu bezpečnost. Když se však nedopatřením nějak rozbije, je totiž velmi křehká, má u sebe autolékárničku, která pomůže se základními opravami. Není však potřeba propadávat panice, když není vše, jak má být, cílem je totiž, aby se do cíle dostala „živá“, a to i když bude trochu polámaná.

Co nejdřív do Pelhřimova



Dalším průvodcem na Matyldině cestě byl i Lukáš Čermák, který je velmi zvědavý, jak to s Matyldou dopadne, zda je v lidech to dobro, aby ji převezli do cíle, nebo ji někdo zničí či ukradne. „Teď bychom se chtěli přiblížit co nejdřív už Pelhřimovu,“ řekl Čermák.

Veškerý její pohyb je pak zaznamenáván na facebookové stránce Robotí autostop aneb Nepropadáme panice - ručník s sebou. Zde jsou k dostání i další potřebné informace. K cíli už má blízko. Fanoušci s ní ale rádi cestují oklikou a baví se s ní.