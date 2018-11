Aleš Honus, Právo

Na jevišti nechyběly ženy a v hledišti se kromě příznivců kulturistiky nechala vidět i opavská společenská smetánka.

Jubilejní ročník přilákal kulturisty z řady zemí

Ještě v pátek se v divadle hrála komedie Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa. V sobotu se zde již od dopoledních hodin měřily svaly. Nad tím, že v prostoru, kde jinak vládnou především múzy umění, se po celý den producírují siláci, kteří vystavují na odiv své pečlivě pěstované svalstvo, se v Opavě už dávno nikdo nepozastaví.

Kulturisté na jevišti

Jediná soutěž svého druhu, která se koná v divadelním prostředí, každým rokem láká kulturisty doslova z celého světa. „Spojení kultury těla s touto krásnou budovou je úžasné a celý kulturistický svět si toho považuje. Jde o čtyřicátý ročník, přičemž do divadla jsme se přestěhovali v roce 1985. Tím jsme tuto akci povýšili na sportovně-společenskou událost,“ tvrdí pořadatel a jedna z nejznámějších postav evropské kulturistiky Stanislav Pešát.

Kulturisté ovládli jeviště Slezského divadla v Opavě.

Začátky podle něj byly velmi těžké. „Tehdy nás nechtěli pustit ani do kina, a my jsme si nakonec troufli na divadlo,“ říká.

„Musel jsem zpočátku hodně bojovat s tehdejšími stranickými funkcionáři, kteří mi ale nakonec pomohli to prosadit. Sice ještě dodnes se každý rok objeví nějaký hlas, že sport do divadla nepatří, ale to bychom se mohli ptát, proč se ve sportovních halách hraje divadlo a pořádají koncerty,“ dodává pořadatel soutěže.