Vladislav Prouza, Právo

„Pro ty, co to dělají poprvé. Chytat za zobák. Jdou po očích. Pevně, ale s citem obejmout okolo těla, aby se neporanili,“ instruoval kolegy zoolog Michal Podhrazský.

„Letos jdou do zimoviště o možná čtrnáct dnů dříve. Rybník je nutné vypustit a opravit most,“ přiblížila mluvčí královédvorského parku Andrea Jiroušová.

Odhodlání pelikánů zůstat dál venku umocňovalo i na konec října nezvykle teplé počasí.

I přes vydatný odpor nakonec všichni pelikáni skončili v zimovišti.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Trvalo možná půldruhé hodiny, než se vodní ptáky podařilo pochytat. „Jeden uletěl. Mají přistřižená křídla, ale tady se to moc nepovedlo,“ podotkla mluvčí.

Chytači pelikánů si musí dávat hlavně pozor na zobák.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Pelikáni obývají vyjma Antarktidy všechny kontinenty od mírného po subtropické pásmo. V parku patří mezi poslední teplomilná zvířata přesouvaná s podzimem z venkovních výběhů do zimovišť. Odchyt znamená tečku za letní sezónou.

Dvůr Králové patří ke špičce v odchovu pelikánů



Leckdy při tom není nouze o horké chvilky. Pelikán vážící okolo patnácti kilogramů může s lovcem pořádně zacloumat.

„Letos to bylo hustý. Dělám to pravidelně dvacet let a poprvé jsem musel za úlovkem skákat z mostu. Vždy stačila přesně hozená síť,“ popsal letošní lov Martin Smrček.

Díky zkušenosti lovců nicméně ptáci nejsou zbytečně stresovaní. Akce doposud proběhly bez zranění naháněčů, lovců i ptáků.

Letošní odchyt pelikánů byl obzvláště akční.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Safari Park Dvůr Králové patří v úspěšném odchovu pelikánů ke špičce. Pelikány skvrnozubé zahrada úspěšně rozmnožovala jako jedna z mála na světě. Safari park se tento vzácný pelikání druh snaží zachránit na Filipínách, kde vyhynul, i když tam ještě začátkem 20. století žila početná populace.