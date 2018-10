Pavel Orholz, Právo

Qvido exceloval v obraně, na stopě i v poslušnosti. Jak říká jeho pán, je to pes, který funguje na žrádlo: „Když zvládá trénink, dostává piškoty.“

Qvido je jako vrcholový sportovec a jednotlivé disciplíny připomínají například sportovní gymnastiku. Jsou fyzicky náročné a pohyby psa musí vypadat ladně, přirozeně, zároveň z něj vyzařuje radost. Trénink není cirkusová drezúra a od štěněte se učí i hrou.

„Moc jsem to nečekal. V roce 2016 jsme pro mě překvapivě vyhráli v německém Meppenu, v loni jsme ale skončili v Nizozemsku dvacátí a tohle je fantastický výsledek,“ sdělil Právu Ouška. „Musí se sejít prostě všechno. Pes musí být nejen perfektně připravený, ale taky mu musí vyjít den. Konkurence je opravdu veliká,“ dodal.

Mezi největší rivaly českých kynologů patří Němci, Rakušané, Slováci, ale také Američané. Práce s Qvidem je náročná a zabere mnoho hodin. Ouška s ním jezdí na kole, ale šestiletý šampión taky rád plave. „Potřebuju, aby byl zpevněný, aby náročnou soutěž vydržel. Je to vlastně trénink vrcholového sportovce – strava, odpočinek, trénink,“ řekl Ouška, který je kynologem u policie.

Trénink od dvou měsíců



S Qvidem si hraje i štěně Fire. „Je to jeho potomek a chtěl bych ho učit na požáry, ale to se teprve uvidí. Už když si psa vybírám, znám otce a matku i generace dopředu,“ řekl kynolog. „Předpokládám, že by mohl být úspěšný. To, že si psa takto vyberu, je však jedna věc, ale realita může být odlišná. Genetika je mocná čarodějka,“ připustil.

Svého psa trénuje především v kynologickém klubu v Suchdole nad Lužnicí. Na podmiňování psů používají pejskaři různé fígle, ale většinou jde o hračky nebo pamlsky. „Qvido je, jak já říkám, hrozně žravý. Takže zpočátku jsem ten výcvik hodně cílil na žrádlo a rychlost na míčky. Nejvíc ho baví piškoty,“ podotkl Ouška.

Trénink začal už ve dvou měsících a postupně se zdokonaloval. Jestli se Qvidovi bude dařit i na dalším mistrovství, se ukáže už za rok. „Letos je mu šest let. Už dříve jsem si říkal, že podruhé to není možné, ale stalo se to. Teď si myslím, že to potřetí není už opravdu možné,“ dodal skromně Ouška.