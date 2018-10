ČTK

„Očekáváme, že v zimě bude přibírat na váze ještě víc a do porážky příští rok bude mít minimálně 2100 kilogramů,“ odhadl Tedy Sánchez. Jeho vykastrovaný býk, který je plemene plavý aquitánský skot, váží nyní 1900 kilogramů.

Obří vůl žije na farmě v baskické obci Legorreta, kde před lety vyrostl další rekordman. Patřil stejnému majiteli, jmenoval se Pezuňas a když šel v roce 2013 na porážku, vážil 2200 kilogramů.

Sánchez odhaduje, že by se Potxolo mohl napřesrok prodat za 40 000 eur (asi milión korun). „Když ale uvážíte, kolik toho za osm let sní, ještě na prodeji tratíme. Ale je to otázka marketingu,“ dodal s tím, že už má tři zájemce.

„Zatím jsme se nerozhodli, jestli uděláme dražbu, nevylučuji, že ho prodáme po částech,“ řekl reportérovi deníku El Mundo farmář, zatímco se Potxolo pásl vedle na louce.