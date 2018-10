tcs, Novinky

Dobrovolníci z řad pobřežní hlídky, civilní obrany, podmořského parku Marino Mundo a dalších organizací přijeli na pláž v sobotu ráno poté, co zde lidé uvízlé zvíře nahlásili úřadům. „Pokusili jsme se ho zatlačit do hlubších vod, ale neuspěli jsme,“ uvedla pro server argentinského deníku Clarín bioložka Karina Álvarezová.

Pouze lidskými silami se dostat kytovce do hlubších vod nepodařilo.

FOTO: Profimedia.cz

Největším problémem bylo, že sedmitunové zvíře zcela rezignovalo, a i když se dostalo do hloubky, kde už mohlo plavat, nepohnulo ani ploutví. Přesto keporkakův zdravotní stav nebyl takový, aby se záchranné práce odvolaly.

Keporkakovi musel pomoci ještě vlečný člun.

FOTO: Profimedia.cz

Přes noc se však kvůli bezpečnostním předpisům musely přerušit, a tak na místě zůstali jen dobrovolníci, kteří keporkaka hlídali. V neděli ráno pak byla povolána těžká technika. Dobrovolníci zatím polévali zvíře vodou, aby se na horkém slunci nepřehřálo.

Kytovec se nakonec dostal bezpečně z pláže.

FOTO: Profimedia.cz

Bagr pak zvíře vyzvedl a přesunul do hlubších vod. Ani to ale nestačilo. Písčité dno totiž vytvořilo dále od břehu několik dalších mělčin, přes které by se bez pomoci nemohl keporkak dostat. Do hlubokých vod ho proto musel odtáhnout člun. Podle zprávy Marino Mundo keporkak v těchto vodách nabral sílu, aby mohl plavat sám a k velké radosti dobrovolníků zmizel v hlubinách.