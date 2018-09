S nejmenovaným mužem se Dayová potkala v jednom z barů ve městě Nimrod. Na těle měl zařízení pro dialýzu (proces, který nahrazuje přirozenou funkci ledvin), a tak se společná konverzace stočila k jeho zdravotnímu stavu.

Během zhruba dvouhodinového rozhovoru se od něj dozvěděla, že je na dialýzu odkázán kvůli selhání ledvin denně poslední dva roky a že tento stav bude trvat do té doby, než najde vhodného dárce.

Aniž by o tom muži řekla, začala brzy po setkání s ním podstupovat sérii testů, které měly určit, zda by nemohla být dárkyní právě ona. Když se po několika měsících dozvěděla, že mezi jejím a mužovým tělem panuje přesná shoda, byla v šoku.

