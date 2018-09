V krabicích s banány pro vězně našli kokain za stovky miliónů

V krabicích s banány, které byly darovány v pátek vězení v americkém Texasu objevili kokain v hodnotě necelých 18 miliónů dolarů (390 miliónů korun). Texaské orgány činné v trestním řízení uvedly že 45 krabic banánů bylo darováno z Ports of America v texaském Freeportu do nedaleké věznice Wayne Scott, protože bylo ovoce už dozrálé a než by se dostalo k zákazníkům, nebylo by v pořádku. Jenže v pořádku nebylo něco úplně jiného.