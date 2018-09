tcs, Novinky

Zaměstnanci zoologické zahrady nebudou moci v blízkosti dvojice pand nosit své obvyklé pracovní bundy svítivé barvy. To pro případ, kdyby se náhodou zvířata oddávala milostným hrátkám, informoval deník Daily Mail.

Spáření Tchien Tchien a Jang Kuanga se ukázalo jako problematické. Ačkoliv Tchien tchien rok před zapůjčením do skotské zoo porodila dvě mláďata, ukázalo se, že sameček Jang Kuang se do páření příliš nehrne.

Pandí samec Jang Kuang

FOTO: Profimedia.cz

Ošetřovatelé se nejprve v roce 2013 pokusili Tchien tchien uměle oplodnit, pokaždé to však skončilo neúspěchem. Nyní to zoologická zahrada zkusí opět přirozenou cestou. Nebude to však tento rok, nejprve chce zvířatům připravit ideální podmínky.

„Zvířata mohou být citlivá na zvuk, vibrace a cokoliv vizuálního, co působí nepřirozeně,“ vysvětlila zákaz barevných bund ve svém prohlášení zoologická zahrada. Zaměstnanci též nebudou moci používat stroje a fukary na listí.

Zoo bude shromažďovat data

Pauzu mezi pokusy o spáření využijí ošetřovatelé a vědci k tomu, aby shromáždili veškerá možná vědecká data a zkušenosti ostatních kolegů, které by mohli při dalším pokusu využít. Zda to povede ke kýženému výsledku je ale ve hvězdách.

Pandí samci totiž nejsou považováni za ty nejúspěšnější milence zvířecí říše. Poměrně špatně odhadují čas, kdy je samice k páření připravená, navíc jsou často zmatení a netuší, co mají dělat.