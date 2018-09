ČTK

„Šel jsem zrovna kolem a viděl jsem malíře, jak (roletu) přemalovává. Tak jsem se ho zeptal: 'Co to děláte?'“ řekl deníku Simon Whiteaway. Natěrač byl podle něj šokovaný.

Whiteaway dodal, že v obchodě se původně dlouho prodávaly potřeby pro skateboardisty a Banksy se s majitelem Tonym Coffeym znal. „V 90. letech mu Tony dal 20 nebo 30 liber, aby mu roletu nasprejoval,“ řekl Whiteaway.

Banksyho autorství podle The Independent potvrdil londýnský umělec Inkie, který v Bristolu v 80. letech tvořil malby sprejem spolu s Banksym a spoluzakladatelem skupiny Massive Attack známým jako 3D, vlastním jménem Robert Del Naja. „Banksymu se to ale moc nepodařilo a je pro něj možná lepší, že to někdo zamaloval,“ řekl Inkie.

Banksy, jehož graffiti se poprvé objevilo na zdech právě v Bristolu, patří mezi nejvýraznější současné umělce. Zakládá si na anonymitě, jeho díla se ale v aukcích pravidelně prodávají za statisíce dolarů. Své výtvory kromě Británie zanechal například i na zdech ve Spojených státech nebo v Pásmu Gazy.