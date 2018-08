tcs, Novinky

Když 45letá anestezioložka Andi Trayonorová přijala pozvání na paddleboardový trénink od svého kamaráda Maxe, netušila ještě že půjde o srdeční záležitost. A to jak v romantickém, tak lékařském smyslu.

Jejich netradiční seznámení proběhlo loni v říjnu, tento týden se se svým příběhem svěřili televizní stanici CBS.

Celou událost zachytil náhodou skladatel Alexander Baker, který natáčel časosběrné video s racky.

„Dva dny před naším prvním rande mi řekl, že mě má rád. Už nějakou dobu jsme byli přátelé a možnost strávit s ním víc času mě lákala,“ uvedla Andi, matka dvou dětí. V sobotu ráno 19. října tedy spolu vyrazili na pláž trénovat na paddleboardu. Až do doby, než vylezli z vody, Max netušil, že je něco špatně.

„Ještě večer jsem v pohodě uběhl šestnáct kilometrů. Neměl jsem vůbec tušení, že bych mohl dostat infarkt,“ přiznal Max. Jenže přesně to se stalo. Když pár zamířil k autu, ucítil muž v prsou ostrou bolest. „Říkal jsem si, jenom to dojdi k autu, musíš to dojít k autu,“ popsal Max poslední chvíle, které si pamatuje.

Infarkt? To je trapné

K autu už Max nedošel. V půli cesty položil prkno a pak se bezvládně zhroutil na zem. „Okamžitě jsem k němu přiběhla a obrátila ho na záda. Byl v bezvědomí a neměl puls,“ řekla Andi. Okamžitě začala provádět oživovací úkony a volala o pomoc.

Zatímco Maxovi dávala masáž srdce a dýchání z úst do úst, seběhli se na místo další lidé, kteří byli poblíž. „Měli jsme štěstí, že jedna z nich byla zdravotní sestřička,“ uvedla Andi. Záchranka přijela během sedmi minut, oživit Maxe ještě na pláži se ale posádce nepodařilo ani elektrošoky.

Max téhož dne v nemocnici již mimo ohrožení života.

FOTO: Profimedia.cz

„Když ho nakládali do sanitky, nevěděla jsem, jestli přežije,“ popsala anestezioložka chvíle strachu. Právě v sanitce se ale Max konečně probral.

„Skláněl se nade mnou chlápek a ptal se, jestli vím, co se přihodilo. Řekl jsem mu, že jsem měl infarkt a že je to trapné. Cítil jsem se trapně, protože jsem Andi konečně řekl, že ji mám rád a ona mi řekla totéž. Jenže, kdo chce chodit s někým, kdo měl právě infarkt?“ vysvětlil Max své pocity.

Max a Andi jsou navzdory tomu, že první rande nedopadlo dle jejich představ, stále spolu.

FOTO: Profimedia.cz

Odpoledne zavolal Andi z nemocnice a omlouval se jí za to, co se stalo. „Já jsem hlavně cítila úlevu, protože jsem cítila vztek, že jsem konečně poznala někoho tak úžasného a hned bych ho měla ztratit,“ svěřila se žena.

Pár teď učí základy první pomoci

Následujícího dne podstoupil Max operaci. Když se probral, řekl Andi, že pochopí, kdyby s ním nechtěla jít na druhé rande. Jenže pro Andi to vůbec nepřipadalo v úvahu. Několik týdnů po operaci si pár znovu vyrazil na pláž.

„Jen jsme si povídali. Tak mu říkám: Teď už mě můžeš políbit doopravdy, vzpomíná Andi na schůzku, která už se obešla bez zdravotních trablí.

V organizaci Paddle4good se pár věnuje výuce první pomoci.

FOTO: Profimedia.cz

Pár, který je spolu už deset měsíců, založil organizaci Paddle4good, která učí základy první pomoci. „Chceme přesvědčit lidi, že toho můžou hodně udělat a především, že můžou zachraňovat životy,“ řekl Max. „To, že první polibek bylo dýchání z úst do úst, je vlastně magické, protože tu stále jsem a jsem vděčný, že si můžu vychutnávat polibky další,“ dodal.