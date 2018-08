Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Za nápadem střešní louky stojí Ondřej Kobza, jenž před lety poprvé překvapil konceptem veřejných pian, které se postupně rozšířily po celé republice. Střechu Lucerny se snaží oživit dlouhodobě. „Asi čtyři roky pracujeme na tom, abychom oživili toto místo, které bylo asi sto let mrtvé,“ vysvětlil Novinkám. Spolu s rodinou Havlových, která palác vlastní, Kobza střechu veřejnosti zpřístupnil poprvé minulý rok.

Letos se místo, které dosahuje rozlohy tisíce metrů čtverečních, rozhodl proměnit na louku se zahradou. „Jde nám o to, abychom ukázali, že na střechách se dá žít,“ uvedl. Na projektu s názvem Louka nad Lucernou spolupracoval například i s architektem Petrem Hájkem.

Louka je návštěvníkům přístupná na dva týdny

FOTO: Novinky

„Inspirací byly mimo jiné i zahraniční zákony, které ve vyspělých zemích, například ve Francii, fungují. Každá nová budova tam musí mít na střeše zahradu či solární panely,“ zmínil Kobza. Pro Novinky se pak přiznal, že jej uchvátil i koncept komunitních zahrad, který funguje například v New Yorku.

Do zahrady po schodech či páternosterem



Pro skutečnou zahradu je však střecha Lucerny nevhodná. „Nemůže být celá obsazená zeleninou, takže zahradu tu máme spíše v symbolické rovině. Je tu asi 150 květináčů, kde máme především traviny, aby tu byl pocit zeleně. Na třicet paprik a rajčat a nějaké bylinky,“ vysvětlil. Položená tráva je navíc umělá. „Ale v době sucha by tu skutečná tráva stejně hned uschla,” dodal Kobza.

Louka se rozkládá na rozloze přibližně jednoho tisíce metrů čtverečních.

FOTO: boys play nice

Chtěl prý ukázat, že podobné věci lze dělat i ve městě. „Mám tu i na pár dní svoji kozu, kterou chovám na chalupě za Prahou. Je to trochu provokace, která ale ukazuje, jak by město mohlo žít,“ vysvětlil Kobza s tím, že podle něj lze hospodářská zvířata chovat i ve městech. „Lidé by mohli na svých balkónech například chovat slepice v malých kurnících. Je spousta dvorků, vnitrobloků, kde by mohli mít i králíkárnu,“ vyjmenoval.

Přítomné jsou i květináče s bylinkami.

FOTO: Novinky

Dojem umocňuje i výhled na Prahu

FOTO: Novinky

První reakce návštěvníků, kterých se Novinky dotázaly, byly pozitivní. Problémem může být jen obtížná cesta na střechu, kromě schodů je však možné se nahoru dostat i pomocí historického páternosteru.

Střecha Lucerny je veřejnosti přístupná od úterý. Jelikož se jedná o soukromý projekt, je vstup na louku zpoplatněn. Zájemci mohou místo navštěvovat po následující dva týdny, poté se střecha vrátí do původní podoby. „Budeme zde připravovat na prosinec kluziště, snad to vyjde. Chceme, aby se ten prostor neustále měnil, aby tu jednou byla pláž, jindy tráva nebo třeba kluziště,“ vysvětlil Kobza.