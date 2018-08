Novinky, ČTK

Fritz byl podle norimberské zoo ve svých 55 letech nejstarším jedincem svého druhu žijícím v evropských zahradách.

Fritz, který se v roce 1966 dostal z Kamerunu nejprve do mnichovské zoo Hellabrunn a o čtyři roky později do Norimberku, zplodil celkem šest potomků - dvě samice a čtyři samce. V současnosti po celé Evropě žije čtrnáct jeho pravnoučat.

Mimo zoo v Norimberku se Fritz dostal od počátku sedmdesátých let jen dvakrát. Od září 1984 do ledna 1985 žil v zoo v Berlíně a od července 1986 do listopadu 1988 v zoo ve východočeském Dvoře Králové nad Labem.