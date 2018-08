den, Právo

„Naším cílem bylo zapsat se opět do České knihy rekordů a překonat tak Chotěboř, kde se před třemi lety podařilo během šesti hodin vyrazit 750 pamětních mincí. Nám se podařilo už za čtyři hodiny jejich rekord téměř pokořit. Nakonec je nový rekord 1524 vyražených mincí za šest hodin,“ informovala Nikola Laníková z Turistického informačního centra Frýdek-Místek, které akci pořádalo.

„Každý účastník si vyrazil na lisu svou minci, kterou si pak odnesl domů na památku. Současně byly náhodně v průběhu rekordu zařazeny zlaté, stříbrné a bronzové mince připomínající 100 let naší republiky, které věnovala Česká spořitelna. Navíc každý účastník obdržel také slevovou minci do některého ze stánků a byl tak automaticky zařazen do slosování o tandemový paragliding,“ dodala Laníková.

Překonání rekordu probíhalo pod dohledem komisaře z agentury Dobrý den. Lidé měli na výběr ze dvou lisů, jeden z nich byl vhodnější pro méně zdatné účastníky a děti. Razilo se vždy jen na jednom z lisů, ne na obou zároveň. Štafety se nemohli účastnit podnapilí lidé a všichni mohli razit pamětní minci jen jednou.

Naposledy se Frýdek-Místek zapsal do České knihy rekordů vloni, kdy návštěvníci Beskydských rekordů vypili za devět hodin 79 litrů Koňakoly. Další rekord má město za pojídání zmrzliny na čas či za naplnění 218 automobilů zavazadly od 530 lidí.