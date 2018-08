Kristýna Léblová, zel, Novinky

V desítce kádí, celkem 6 tisících litrech roztoku síranu hlinitodraselného, obrůstá vlivem teplotních změn a vlhkosti krystalem osmnáct ramen budoucího lustru. Základem originálního svítidla je konstrukce z nerezové oceli a šest let bádání na metodě řízené krystalizace.

Předobraz lustru zaujal kurátorku výstavy, ředitelku Muzea uměleckých řemesel Tulgu Beyerle, která dvojici designérů vyzvala, aby takový vytvořili na výstavu do Horního paláce zámku Pillnitz, sídla Muzea uměleckých řemesel Státní umělecké sbírky Drážďany.

„Před šesti lety jsme se potkali na festivalu Křehký Mikulov s ředitelkou Muzea uměleckých řemesel Tulgou Beyerle, kde spatřila první prototyp krystalického lustru. Nápad se jí tak líbil, že nás oslovila, abychom podobný projekt připravili na míru do vstupního sálu zámku Pillnitz,“ vysvětluje designér Daniel Pošta, jak vůbec vznikl nápad na takový projekt.

Jednotlivé části lustru krystalizují ve speciálních kádích s roztokem.

FOTO: Novinky

„Celý proces a design jsou samozřejmě vymyšlené dopředu, ale i tak jsou teď práce opravdu hodně intenzivní. Denně na lustru pracuje tým deseti lidí, “ řekl Novinkám Daniel Pošta.

Krystaly jsou citlivé na výkyvy teplot

Základem lustru je nerezová konstrukce. Ta je ponořená do kádí s rozpuštěnou solí kamence a pomocí řízeného růstu na ní postupně narůstají krystaly. Na konci každého ramene je pak skleněná trubice, která bude svítit.

Zároveň však designéři přiznávají, že výsledná podoba lustru není tak úplně jednoznačná. Závisí totiž na mnoha faktorech, které není snadné stoprocentně ohlídat.

„Průběžně kontrolujeme, jaká je v kádi teplota a koncentrace té substance, která nám to postupně krystalizuje. Závisí to na ovzduší, na tom, kdy to tam ponoříme, v jakou chvíli jakou má zrovna roztok teplotu a na spoustě dalších věcí,“ vysvětlil Pošta s tím, že kvůli vysokým teplotám se už stala jedna nepříjemnost. „Před čtrnácti dny jsme tu měli komentovanou prohlídku pro přátele a během toho stoupla teplota o šest stupňů a kvůli tomu se pár již dobře narostlých částí rozpustilo,“ přiznal Pošta.

Designéři už museli řešit problém, kvůli vysoké teplotě se některé krystaly zničily.

FOTO: Novinky

Finální tvar objektu je částečně nepředvídatelný – určuje ho samotná krystalizace.

Jedinečná světová technika

Každá káď obsahuje okolo sta kilogramů rozpuštěného kamence. Způsob, jakým duo pracuje při výrobě uměleckých předmětů s metodou řízeného růstu krystalů, je na světě unikátní. V roce 2011 jim dokonce přinesl hlavní cenu v kategorii Nejlepší šperkař a Grand designér v anketě Czech Grand Design za kolekci šperků Virus.

Lustr bude vystaven v zámku Pillnitz v Německu.

FOTO: archiv studia Zorya/Tomáš Souček

Od prachu ke třpytu

Výstava bude rozdělena do dvou fází. První fáze s názvem Růst, která bude probíhat od 25. srpna do 12. září, je koncipovaná jako vhled do rituální dílny volně parafrázující téměř alchymistický proces zrodu díla. Ve vstupní sále Horního paláce Pillnitz 15 km od centra Drážďan bude vystavena scénografie dílny, která sloužila k výrobě lustru a návštěvníci budou moci po tři týdny sledovat proces obrůstání posledních ramen lustru. Instalaci doplní umělecké video zachycující netradiční proces vzniku díla.

Druhá část výstavy s názvem Rozsvícení, která bude probíhat od 15. září do 4. listopadu, začne montáží posledních ramen lustru a jeho slavnostním rozsvícením.