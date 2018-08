Armádní speciál dopraví ve středu do Prahy ostatky tří vojáků, kteří padli za oběť sebevražednému útočníkovi na východě Afghánistánu. Příletu se zúčastní Miloš Zeman. Uvedl to zástupce náčelníka generálního štábu generálmajor Jiří Verner při nedělním briefingu k útoku. Ten současně zveřejnil jména padlých vojáků. Byli to rotný Martin Marcin a desátníci Patrik Štěpánek a Kamil Beneš. Celý článek Martin Marcin, Patrik Štěpánek a Kamil Beneš. Těla padlých hrdinů dopraví do Česka speciál»