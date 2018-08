tcs, Novinky

Jen dva dny trvalo, než se českým policistům nabídla příležitost vrátit úterní rýpanec jejich slovenských kolegů. Ti ve zprávě o zadržení Čecha využili ilustrační foto mužských nohou s ponožkami v sandálech. [celá zpráva]

Do Prahy se vrátili skořápkáři. Turisty okrádali na Karlově mostě

Když se ukázalo, že čtyři ze skořápkářů zadržených na Karlově mostě pochází ze Slovenska, objevila se na facebookovém účtu české policie tato zpráva: „Kriminalisté dopadli organizovanou skupinu sedmi skořápkářů. Čtyři ze zadržených pochází ze země, která naše hokejisty v bílých ponožkách a sandálech od roku 2012 nedokázala porazit na MS v hokeji.“

Kriminalisté dopadli organizovanou skupinu sedmi skořápkářů. Čtyři ze zadržených pochází ze země, která naše hokejisty v... Zveřejnil(a) Policie České republiky dne Čtvrtek 2. srpen 2018

„Tohle je vyhlášení války,“ okomentoval se smíchem jeden z uživatelů status. Brzy se ozvala i slovenská policie.

„Kolegovia, opatrne, lebo MS sú o rok u nás a veľmi neradi by sme vás zdržali na letisku pre neočakávané a neplánované bezpečnostné opatrenia. To by bola škoda...,“ reagovali na bolestivou sportovní připomínku muži zákona ze sousední země.

Dle komentářů je jasné, že se obě dvě strany špičkováním dobře baví a facebookoví uživatelé se nemohou dočkat, co přijde příště.