Smithová si kočku pořídila v roce 2001, o čtyři roky později se však zvíře zatoulalo. „Nechtěla jsem tomu uvěřit, velmi mě to tehdy zasáhlo,“ vzpomíná na nepříjemné chvíle Britka.

Jak čas plynul, přestávala věřit, že svého milovaného mazlíčka ještě někdy spatří.

Po dlouhých 13 letech však na sociálních sítích narazila na příspěvek, v němž se psalo, že do nedalekého rybníka spadla kočka. A když se podívala na přiloženou fotografii, nevěřila vlastním očím.

Lost cat Willow returned home to her owner after being lost for 13 years then died three days later https://t.co/VoelhqxnnV pic.twitter.com/EMLIqSQ2Pc