Za nápadem jezdit doubledeckerem po pražských ulicích stojí nadšenci kolem politika Jiřího Ptáčka, konkrétně prý s myšlenkou přišel jeho kamarád, žižkovský patriot, který po Praze 3 prováděl turisty.

„Zjistil, že spoustu míst a věcí, které ukazuje cizincům, často neznají ani místní, a že je to pro ně docela zajímavé,“ přiblížil Ptáček Novinkám vznik myšlenky.

Londýnský dvoupatrový autobus bude jezdit po Žižkově až do voleb.

FOTO: Novinky

Jízdy jsou pro zájemce zadarmo. Autobus je součástí předvolební kampaně TOP 09 a Starostů, což avizují nápisy na čele i po stranách vozu - Ptáček kandiduje v komunálních volbách za TOP 09 do čela radnice Prahy 3. Právě až do komunálních voleb by měl autobus ulicemi Prahy projíždět.

Doubledecker je využíván i pro různé veřejné debaty, při vyhlídkových jízdách by však prý mělo zůstat jen u výkladu o historii Žižkova.

Podle Ptáčka plánují do žižkovských ulic vyrážet co týden. „Možná budeme dávat i další jízdy, protože zájem o ně je opravdu veliký,“ připustil Ptáček s tím, že záleží hlavně na jejich časových možnostech, jelikož jízdy organizují sami. „Jedná se o nadšenecký projekt,“ dodal.

Jediný problém je výška

Červený dvoupatrový autobus má na výšku skoro čtyři a půl metru, řidič tak musí při jízdě dávat pozor, kudy jede. Jinak však prý řízení doubledeckeru není složité.

„Problém je například s výškou stromů. Člověk tak musí plánovat cestu, aby projel tam, kde je hodně bujná zeleň,“ vysvětlil Ptáček.

Těžkosti nastávají i v případě údržby či oprav, jelikož servisy zpravidla nejsou na výšku přesahující čtyři metry uzpůsobené.

V Londýně vozil cestující na pravidelných linkách městské hromadné dopravy.

FOTO: Novinky

Červený autobus vyjel z dílen v roce 1980, dalších třicet let jezdil na městských linkách v Londýně a následně - to už mu odstranili střechu - sloužil k vyhlídkovým jízdám pro turisty.

Do Česka se dostal před dvěma lety, z Londýna přijel „po svých”. „On ani nelze jinak odvézt, protože kdyby byl na nějakém podvalníku, tak už nikde neprojede, jak je vysoký,“ vysvětlil Ptáček.

V Česku se z něj stala rekvizita pro filmaře a poté, co splnil tento účel, se dostal do současných rukou. „Složili jsme se na něj s kamarády,“ dodal Ptáček.