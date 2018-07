„V roce 1975, když jsem byl malý kluk, jsem ve vašem obchodním centru v obchodě Woolworths ukradl dvě tabulky čokolády. Omlouvám se, nevěděl jsem, že se to nesmí. Přikládám peníze, které vám za ně dlužím,“ píše se v dopisu.

Fotku dopisu s pětilibrovou bankovkou zveřejnilo obchodní centrum Belle Vale Shopping Centre v pátek na Twitteru se slovy: „Obnovujeme víru v lidskost. Děkujeme.“

Restoring our faith in humanity ❤️ Thank you. pic.twitter.com/f9rdXlR1Qf