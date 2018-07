sl, Novinky

Chillal si nehty na své levé ruce nestříhal od roku 1952, kdy mu bylo šestnáct let. Napadlo ho to poté, co nechtěně zlomil nehet své učitelce, kterou incident nesmírně rozčilil.

V zápalu vzteku mu řekla, že si závažnost svého činu nikdy nebude moct uvědomit, pokud si sám nenechá nehty narůst a nezačne o ně pečovat.

Při posledním měření jeho chlouba dosahovala celkové délky 9,09 metru, přičemž nejdelší z nehtů byl na palci s délkou asi 2,4 metru. Jako člověk s nejdelšími nehty na jedné ruce na světě se objevil i v Guinnessově knize rekordů.

Po 66 letech se však rozhodl, že si nehty nechá ostříhat. Slavnostní stříhání se konalo v muzeu Ripley's Believe It or Not!, nacházejícím se na newyorském náměstí Times Square, kde jsou nyní nehty také vystaveny.

Ruka je natrvalo oslabená



Ačkoli Chillal už nebudí na první pohled pozornost, tíha nehtů mu na jeho levé ruce způsobila trvalé následky. Jeho dlaň je natolik oslabená, že ji už nikdy nebude moct pořádně otevřít. Kromě toho se rovněž potýká s natažením prstů.

„Rozhodnout se, zda si nehty nechat ostříhat, pro mě bylo velmi těžké. Když jsem ale zjistil, že budou vystaveny v Ripley's Believe it or Not, cítil jsem, že je to správná volba,“ svěřil se Daily Mailu rekordman.