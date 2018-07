sl, Novinky

Chlapec zrovna nabíral z řeky vodu, když se na místě vynořil krokodýl, zakousl se mu do ruky a odtáhl ho do vody.

Jeho matka naštěstí uslyšela řev, a tak ihned běžela synovi na pomoc. V tu dobu už byli kluk s krokodýlem asi 15 metrů od břehu, odvážná žena to přesto nevzdala a skočila za nimi do vody. Zachránit syna prý bylo jediné, na co myslela.

„Nestarala jsem se o to, že tam může být více krokodýlů, kteří mě můžou napadnout. Soustředila jsem se jen na záchranu svého syna,“ popsala situaci Dawanová.

„Skočila jsem do řeky a plavala k němu. V tu chvíli ho krokodýl pustil a odplaval pryč,“ dodala.

Chlapec se nyní ze svých zranění zotavuje v nemocnici. Agentura Jambi Natural Resources Conservation Agency na místo poslala několik svých pracovníků, aby krokodýla vystopovali a případně přemístili.