Vesnice Michaelston y Fedw má pouze 300 obyvatel, kterým s pomalým připojením k internetu došla trpělivost. Vrásky na čele internet přidával především tamním podnikatelům.

„Život je bez internetu velmi náročný. Pokladní systém funguje online a byl nesmírně pomalý. Elektronické bankovnictví jakbysmet. Když jsme chtěli změnit položku v nabídce, trvalo to hodiny. Rychlost připojení se pohybovala od 1,2 do 1,4 Mb/s,“ svěřil se majitel jedné z tamních restaurací Ben Longman.

A massive congratulations to all of the team involved in the project based in the Welsh village of Michaelston y Fedw. #inspiring #ultrafastbroadband https://t.co/M8qBAFxzVL