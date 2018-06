ivi, Právo

Na chodníku směrem ke kostelu na svérázný výčep upozorňuje tabule s nápisem: „Hlad je mrcha bratr, ale žízeň ještě horší“. Ze zamřížovaného okna trčí dvě pípy - jedna na pivo, druhá na nealko nápoj.

Místní farář se při tomto svérázném nápadu odvolává na zvyky prvních křesťanů. „Po mši svaté nešli hned domů, ale setrvali v družné debatě. Přitom něco snědli a vypili,“ řekl římskokatolický farář Tužinský televizi Markíza.

Samoobslužný výčep funguje 24 hodin denně. Za nápoj zaplatí každý podle uvážení vložením peněz do plastového kelímku. „Podle dodacího listu stojí například nealko nápoj 22 centů, tak sem člověk hodí příslušnou částku,“ vysvětluje farář, který věří, že každý zaplatí a peníze nikdo neukradne.

Pro návštěvníky nedalekých lázní se výčep u kostela stal atrakcí. „Je to skvělý nápad. Neskutečná atrakce,“ říká mladší žena. Věřící však farářův nápad rozdělil. Někteří tento krok schvalují, ale někteří jen kroutí hlavou. „Jsem starší člověk, ale u kostela by to nemělo být,“ říká jeden z věřících.