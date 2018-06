mšv, Novinky

Video celé situace se podařilo zachytit turistovi Renieru Joubertovi, který ten den do Krugerova národního parku zavítal na safari. „Průvodce nás upozornil na smečku asi 12 divokých psů, jak dorážejí na hrocha, který se koupal v jezírku,“ uvedl Joubert. „Tak jsme si to k tomu místu zamířili blíž. Bylo to poprvé, co jsem divoké psy viděl,“ dodal.

Psi nakonec očividně naštvaného hrocha vyprovokovali, aby vylezl z vody. K útoku ale nakonec ani nedošlo, protože celou smečku postupně zahnal na útěk. „Jeden ze psů měl vyhlídnutou impalu, ale pak o ni ztratil zájem a všichni se soustředili na hrocha. Ten je ale všechny zastrašil. Překvapilo mě, jak byl na tak velké zvíře pohyblivý,“ uvedl Joubert.

Psi očividně přecenili své síly, jejich kořistí totiž běžně bývají kopytníci. Většinou to jsou právě impaly, gazely, pakoně, zebry nebo i buvoli. K jejich pověsti dobrých lovců přispívá také to, že jsou zdatní běžci, dokážou vyvinout rychlost kolem 65 kilometrů v hodině.