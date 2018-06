Novinky

Malý Will z newyorského Brooklynu jel na podzim se svými rodiči navštívit svou tetu pracující na rhodeislandské univerzitě. Během cesty po dálnici I-95 si hrál s Rogerem, svým zamilovaným plyšovým tygrem a ten mu vypadl z okénka. Rodiče pochopitelně nechtěli z bezpečnostních důvodů na dálnici zastavovat, a tak Rogerovi nezbylo než se se ztrátou nejmilovanější hračky smířit.

Jenže Will byl ze ztráty tak nešťastný, že mu nakonec rodiče navrhli řešení. Co kdyby Will s jejich pomocí napsal policii na Rhodes Islandu? Domnívali se, že chlapce uklidní, že se po gepardovi pátrá.

„Drahá dálniční policie státu Rhodes Island,“ začínal dopis, který Will napsal. „Ztratil jsem Rogera, mohli byste ho prosím najít? Roger je gepard. Vypadl z okénka auta na I-95 někde okolo West Greenwich. Je zhruba 30 centimetrů vysoký,“ pokračovalo psaní, které Will ještě opatřil ručně malovanou gepardovou podobiznou. Dopis byl odeslán a Will se uklidnil.

Pátrací mise byla neúspěšná



Co ale jeho rodiče netušili, bylo to, že se dopis po nějaké době dostane do ruky muži, kterého nenechá chladným. Strážník Lawens Fevrier měl doma podobně staré syny. „Vím, jak důležité je pro ně spát se svými hračkami,“ uvedl Fevrier pro regionální televizi ABC 7. „Každému z nás byly čtyři,“ dodal s úsměvem.

Fevrier s několika strážníky začali během hlídek po Rogerovi pátrat. Hledání nakonec i kvůli dešťům skončilo neúspěchem. Po několika měsících našla Willova matka Stephanie Ketcherová ležet před dveřmi záhadný balíček.

Neočekávaný balíček



„Když jsem spatřila, odkud přišel, nemohla jsem tomu uvěřit,“ řekla Stephanie. Balíček poslala policie Rhodes Islandu a uvnitř byl plyšový gepard.

„Jménem policie státu Rhodes Island vyjadřujeme lítost nad tím, že se Roger ztratil,“ bylo uvedeno v přiloženém vzkazu adresovaném malému chlapci. „Strávili jsme dny jeho hledáním, ale nemohli jsme ho najít. Našli jsme ale jiného geparda, který si to po dálnici vykračoval. Sdělil nám, že hledá v New Yorku nový domov, a my jsme si vzpomněli na tebe,“ stálo v dopise.

Ještě předtím, než ho policisté Willovi poslali, udělali z plyšového geparda policistu. „Je to první gepardí policista v historii našeho sboru,“ napsali muži zákona v dopise. Matka Stephanie k policejnímu gestu poznamenala, že takovéto věci jí pomáhají obnovit víru v lidstvo. Will policistům poděkoval a novému plyšovému kamarádovi dal příznačné jméno Rhody.