Eric Ambramovitz je považován za jednoho z nejlepších klarinetistů Kanady, napsal Montreal Gazette, který o případu informoval. Od sedmi let se mu věnovali ti nejlepší učitelé, kteří v něm už tehdy rozpoznali neobyčejný talent. Na Kanadské hudební soutěži (Canadian Music Competition) zvítězil šestkrát a měl před sebou zářnou budoucnost.

Na konci roku 2013 studoval na hudební McGillově univerzitě a zažádal si o dvouleté stipendium na losangeleské Colburnově hudební univerzitě, kde by mohl dokončit vzdělání u Yehudy Gilada, který je považován za jednoho z nejlepších klarinetistů na světě.

Ročně se k němu hlásí desítky studentů, on však přijímá pouze dva. Abramovitz se náročného konkurzu zúčastnil a nakonec byl vybrán. O měsíc později univerzita zaslala hudebníkovi e-mail, ve kterém mu šťastnou zprávu sdělovala.

Young Clarinetist Awarded $350,000 In Suit Against Ex-Girlfriend For Defrauding Him Of Scholarship: In the spring of 2014, Eric Abramovitz, a #music student at McGill University in Montreal, was offered a full scholarship to the Coburn School of Music in… https://t.co/L8Fa3Q5T3T pic.twitter.com/pVItpoZASS