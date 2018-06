tcs, Novinky

Diváci milují pořádné drama a to mývalovo odstartovalo v úterý kolem jedenácté dopoledne místního času, když si ho všiml Tim Nelson, reportér regionální televizní stanice MPR News. Zvíře se zatoulalo na střechu jednoho z domů sousedícího s mrakodrapem.

Údržbáři budovy společně s hasiči mu přispěchali na pomoc, poplašený mýval se ale lekl a místo, aby slezl po narychlo zhotovené lávce s prken, přeskočil na zeď mrakodrapu a začal šplhat vzhůru, přesně jak mu velely instinkty.

Snahu zvířete začala stanice vysílat on-line a brzy přenos sledovala nejen celá Minnesota, ale i tisíce internetových uživatelů celého světa. Většina z nich orodovala za mývalovu záchranu. Byl mezi nimi i režisér filmu Strážci Galaxie, James Gunn. Ve známém sci-fi hraje mýval jednu z hlavních rolí.

I'll donate a thousand bucks to the non political charity of choice to anyone who saves this raccoon. I can't handle this. Poor dude. https://t.co/2F5reAKkKa — James Gunn (@JamesGunn) 12. června 2018

„Věnuji tisíc dolarů jakékoliv nepolitické charitě, kterou vybere ten, kdo mývala zachrání,“ napsal na svém Twitteru Gunn.

I don't know if I can watch this much longer. The #mprraccoon is scaling the UBS Tower. Now 12 stories up. pic.twitter.com/MaP35MLo9j — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12. června 2018

Osud měl mýval ve svých tlapkách

Mrakodrap nemá žádné balkóny a jeho okna nejdou otevírat. Pracovníci v kancelářích tak mohli jedině sledovat snahu zvířete uniknout z mrakodrapu. Mýval nelezl přímo vzhůru, postupně zkoušel všechny směry, jak zoufale hledal cestu pryč. Odpočinek mu skýtaly pouze úzké parapety oken, na kterých ho také řada pracovníků kanceláře vyfotila.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12. června 2018

Patro číslo 13 – síly mývalovi stále stačily.

Zaměstnanci útulku v St. Paul umístili na střechu mrakodrapu odchytové pasti s jídlem, víc ale udělat nemohli. Záchranná mise by totiž mohla ohrozit jak záchranáře, tak mývala samotného. „Musí si pomoci sám. To je teď jediná možnost,“ uvedl během dramatu reportér Nelson.

The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/pGcwh7OJ6L — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12. června 2018

Odpočinek ve 23. patře

Během dne se mýval dostal nejvýše do 23. patra, kde vyčerpaně odpočíval na parapetu. Na konci dne se rozhodl, že se vydá na sestup a dostal se do sedmnáctého podlaží. Tam také zůstal, když se setmělo. Jeho podporovatelé šli spát s tím, že ráno už se se svým hrdinou nemusí setkat.

Výstup na vrchol pod rouškou tmy

Jenže mýval se rozhodl, že nebude čekat na další výstup do rána. Opět změnil směr a před třetí hodinou ranní místního času se vydal opět vzhůru. Ti fanoušci, kteří ho vydrželi sledovat, tak mohli vidět, jak se malý černý stín nakonec přeci jen vyškrábal až na střechu.

THE GREATEST STORY EVER TOLD



HE MADE IT #mprraccoon pic.twitter.com/DC7LsZ2EZP — Joel Neill (@joelneill) 13. června 2018

Zda tomu pomohly nachystané pasti s jídlem, není prozatím jasné. Jasné není ani to, zda se mývala na střeše podařilo odchytit. Co je však nad slunce jasnější, je fakt, že Minnesota má nového zvířecího hrdinu. Snad svůj heroický výkon ve zdraví přežije.