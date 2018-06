kal, Právo

„Nejdřív jsme si mysleli, že má kotě, ale pak jsme poznali malou srnečku. No, normální to rozhodně není, aby chodila se srnkou po nákupech,“ poznamenala žena, která zrovna v nákupním centru nakupovala.

Do obchodního domu okamžitě vyjela hlídka městských strážníků. „Žena se srnčetem v náručí strážníkům řekla, že mláděti pošla předešlý den matka, pravděpodobně po dopravní nehodě, a ona se rozhodla o srnče po přechodnou dobu starat,“ uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie.Podle tvrzení ženy ji zřejmě srazilo auto, ale mrtvou srnu strážníci nenašli.

Myslivci takové případy vidí neradi.„Ze zákona je zakázáno ochočovat jakoukoli divokou zvěř a nikdo si nesmí brát mládě domů. Podle mého názoru tam ta srna někde byla, pokud ji mrtvou nikdo neviděl, a je naprosto přirozené, že mládě se od srny vzdaluje. V těchto případech by lidé měli mládě nechat být, a pokud mají důkaz, že je osiřelé a nemuselo by přežít, zavolat myslivce,“ řekl Martin Filip, člen mysliveckého sdružení Strážkovice s tím, že ve finále by se to dalo posuzovat jako pytláctví.

Malé srnče podle informací Práva skončilo v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou, kde se o něj starají ošetřovatelé. Šanci na vypuštění zpět do volné přírody ovšem malé srnče stále má.

„Naděje tu je, u srnek je to jiné než například u dravců, kteří se musí naučit lovit. Až trochu odroste, vypustit ji bude pravděpodobně možné,“ dodal Filip.