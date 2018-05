tcs, Novinky

Starý muž, který sice chodí velice pomalu, ale stále to zvládne bez pomoci, oslavil své 114. narozeniny 8. května a stanovil si do dalších let předsevzetí, že konečně kouřit přestane.

„Potřeba kouřit je příliš silná. Občas si říkám, že skončím, ale jenom si něco nalhávám. Mé plíce mě nutí si potáhnout a pak si prostě ubalím cigaretu,“ uvedl pro BBC muž, jehož balené cigarety mají podstatně větší rozměr než ty, které se dají koupit.

Není se co divit, že mu stačí jenom dvě nebo tři denně. Blom je ve 114 letech považován za nejstaršího žijícího člověka, ovšem zatím pouze neoficiálně. Stále se čeká na potvrzení Guinnessovy knihy rekordů, jejíž činovníci spolupracují s genealogy a všechno přísně prověřují.

Celý život Fredie Blom pracoval jako dělník. Číst a psát se nikdy nenaučil a speciální recept na dlouhověkost nemá. „Všechno závisí na tom nahoře,“ vysvětlil oddaný křesťan, který svůj návyk na nikotin připisuje ďáblovi.

Na nesmysly v televizi prý nemá čas, radši sedí před domem a pozoruje svět. Balí si přitom další ruličku ďáblova pokušení. Možná už konečně poslední.