Kristýna Léblová, kk, Novinky

Není pochyb, že jsou Češi milovníci outdoorových aktivit, aktuální ročník výstavy je totiž už jednadvacátý. Celkem 330 stanů a ostatní náčiní zabírají plochu o velikosti čtyř fotbalových hřišť.

„Pracuje na tom 130 lidí a máme na to deset dní, abychom celou výstavu připravili. A nejsou to pouze stany. Jsou to i spacáky, obrovské spacákové ležení, batohy a další vybavení do přírody včetně oblečení, bot, trekových holí, vařičů a tak dále,“ vysvětlil Novinkám ještě před začátkem výstavy vedoucí celé akce Vít Hruška.

Největší stan má plochu malého bytu, zhruba 25-30 metrů čtverečních.

Veškeré vybavení si lze vyzkoušet na vlastní kůži - návštěvníci si mohou do stanů dle libosti vlézt, do spacáků lehnout. K dispozici budou odborníci, kteří se vším rádi poradí.

Tři kilometry lepenky

Protože je výstavní plocha v Letňanech rovná a betonová, nelze stany postavit běžně tak, že by člověk zatloukl kolíky do země.

„Používáme speciální lepicí pásku, které jsme spotřebovali tři kilometry. Zároveň díky tomu, jak je to obrovská akce, kde je množství produktů, které si člověk ani nedokáže přestavit, celkem 220 značek, jsme museli zpracovat 20 tisíc krabic zboží,“ dodal Hruška.

Ve stanovém městě můžete strávit celý den. Organizátoři jsou na to připraveni. Na místě je i dětský koutek a restaurace.

Výstava začala 1. června a potrvá až do 19. srpna. Vstup i parkování jsou zdarma, otevřeno je každý den včetně víkendů i státních svátků.