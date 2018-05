Londýnští pouliční muzikanti budou moci přijímat platby kartou

Pouliční muzikanti v Londýně už nebudou muset spoléhat na to, že kolemjdoucí mají po kapsách dost drobných, které jim jako ocenění jejich produkce vhodí do klobouku. Nově budou moci hudebníkům přispět i lidé, kteří u sebe zrovna žádnou přiměřenou hotovost nemají, protože místní radnice chce pouliční umělce vybavit platebními terminály. Dárci tak budou mít možnost zaplatit libovolnou částku kartou, napsal list The Guardian.