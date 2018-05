Incident se odehrál v úterý kolem půl čtvrté odpoledne a na místo dorazila sanitka, hasiči, policie i letecká záchranná služba.

Bezpečnostní složky našly po příjezdu kamión ležící na straně a řidiče uvězněného v jeho kabině. Po bližším zkoumání si ale všimly také osobního vozu značky Range Rover, který se s překvapením všech nacházel uvnitř kamiónu.

Can you spot the Range Rover? This lorry crushed a car after it crashed into a bridge in Lichfield. Luckily no one was hurt!



Picture credit: @SnapperSK pic.twitter.com/ThFvFDXaBe