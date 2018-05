Hromadnou nehodu zachytila bezpečnostní kamera. Na záběrech je vidět, jak bílý fiat projíždí křižovatkou, když do něj z jeho levé strany narazí stříbrný mercedes.

Náraz odmrštil bílý vůz na šedou mazdu, která stála na opačné straně křižovatky. Při tom se fiat přetočil a dopadl na střechu.

