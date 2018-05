Nezodpovědná rodina své auto s francouzskou poznávací značkou opustila hned dvakrát. Poprvé si jí zástupci nejrychlejších zvířat na světě nevšímali, podruhé už však měla namále.

Na záběrech, které pořídili nizozemští návštěvníci parku, je vidět, jak se pětičlenná skupinka s dítětem bez obav procházela po areálu, jako by si možného nebezpečí ani nebyla vědoma.

V jeden okamžik k nim však přiběhlo několik gepardů a dostalo je do kritické situace. Zatímco dva členové se stihli dostat do auta, další tři, včetně ženy s malým chlapcem, se rázem ocitli v těsné blízkosti zvědavých šelem.

Rodina měla obrovské štěstí. Žena rychle popadla dítě do náručí a jako zázrakem se jí podařilo gepardy odehnat. Nechybělo však mnoho a incident mohl skončit tragicky.

