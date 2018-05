miv, Právo

Nový úspěch mistru řeznického a uzenářského řemesla přinesl víkendový čtrnáctý ročník soutěžního koštu klobás ve Velké nad Veličkou. V konkurenci 84 výrobků návštěvníkům nejvíce chutnal jeho výrobek, a hlasováním tak rozhodli, že cena odjela do Lanžhota.

„Byla to naše šestá účast v této vyhlášené soutěži. V prvních dvou ročnících jsme nepropadli, měli jsme nějaké druhé a třetí místo. Ale pak jsme třikrát za sebou vyhráli a já jsem hodně dlouho přemýšlel, jestli se znovu přihlásit. Říkal jsem si, že počtvrté za sebou už vyhrát nemůžeme. Nakonec mi to ale nedalo a vzorky jsem do soutěže poslal,“ říká Hakala.

Litovat tedy svého rozhodnutí nemusí. „Nejlepším vzorkem se stala a soutěž vyhrála jeho klobása Gaston. Na druhém místě skončila Ořechová klobása stejného výrobce,“ potvrdil výsledek hlasování veřejnosti za organizátory 14. ročníku soutěže Antonín Vrba.

„Gaston již na koštu vyhrál tři ročníky, asi jsme se s touto klobásou trefili do vkusu,“ prozradil spokojený řezník. Ceny si váží, stejně jako při prvním vítězství, možná dokonce i víc, protože potvrzuje stálou kvalitu výroby.

„Není to typická klobása. Při její výrobě vůbec nepoužívám papriku, naopak ji dochucujeme bylinkami,“ uvedl k úspěšnému výrobku výrobce.

Klobásy v národních barvách



Klobása je atypicky bílá. V uzenářské výrobě v Lanžhotě nechybí odvaha k experimentům a v sortimentu jsou i barevné klobásy. Třeba na velikonoce je udělali v jarních barvách, zelené, žluté. A v době zimních olympijských her zdobily pult prodejny klobásy ve třech národních barvách.

„Uvidíme, jak se bude dařit našim hokejistům. V neděli prohráli, pokud se jim ale bude dařit, asi znovu budeme mít klobásy v národních barvách,“ říká řezník, jehož klobásy zaujaly i velké potravinářské firmy. „Viděl jsem, že nás někteří napodobují. Je to dobré, když malý řezník udává trend velkým,“ zasmál se Hakala.

Lidí chodí méně



Zatímco v Lanžhotě mají důvod k radosti, pořadatelé koštu přemýšlí, proč vyhlášené akci ubývá návštěvníků.

„Je to škoda. Čtyřicet lidí chystalo košt, krájelo klobásy a dělali vše, aby se lidé cítili dobře. Jenže jich letos přišlo méně, možná je zlákal Královský košt vína v Kyjově či gulášová akce v Bukovanech,“ posteskl si Vrba.

Přemýšlí co dál. Akci zrušit nechce, s obavami ale hledí i k podzimním komunálním volbám, protože část opozičních zastupitelů města různým akcím nepřeje a nejraději by zrušila i vyhlášené Horňácké slavnosti.

„Nevím, jestli nebudeme muset změnit termín a posunout akci do zimních měsíců, nebo dokonce ji odstěhovat úplně jinam. Jedno ale je jisté, je vyhlášená a podstatná část návštěvníků přijíždí na Horňácko ze širokého okolí, ze Slovenska či třeba z Brna,“ řekl Vrba.