Je tomu přibližně šest týdnů, co Nabarrova manželka Ellen porodila syna. Pojmenovali ho Ori, což v hebrejštině znamená „mé světlo”. A ač nemůže potomka pohladit, užívá si Tom rodičovských radostí, které považují ostatní lidé za samozřejmost. Pobrukuje svému synovi nejrůznější melodie a čte mu příběhy. Manželka mu syna alespoň pokládá na hruď a oba si užívají to, jak Oriho uklidňuje pohyb jeho hrudníku při dýchání.

„To, že nebudu moct mít děti, byla jedna z věcí, která mě po nehodě děsila asi nejvíce. Takže skutečnost, že mám nyní konečně vlastní dítě, je absolutně neuvěřitelná. Užíváme si v tuto chvíli každičký moment s naším synem a těšíme se na jakýkoliv zvuk, který vydá. Hrozně rád bych syna držel a pochoval ho v rukou, ale místo toho se prostě musíme zaměřit na věci, které můžu dělat,” uvedl muž z vesnice Standlake v hrabství Oxfordshire.

So happy to share the news that my second grandchild arrived on March 14th. Ellen, wife of @TomNabarro, gave birth to a wonderful baby boy. Welcome to the world, Ori Michael Stephen Nabarro! pic.twitter.com/O6A7TFP0gg