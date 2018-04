Kristýna Léblová, Novinky

Pomocí fotoaparátu a speciální 2D tiskárny je potisk hotový během 40 vteřin. „Buď vás vyfotíme na místě, což je nejrychlejší, nebo mi fotografii pošlete. V tiskárně je místo inkoustu kávové nebo cukrářské barvivo. Funguje to stejně, jako když tisknete něco na papír,“ vysvětlil Novinkám majitel pražské kavárny Selfie Coffee Marek Adam s tím, že nápad na tuhle „legraci“ dostali s přítelkyní na dovolené v Singapuru, kde to viděli poprvé.

Tiskárna na pěně vytvoří portrét pomocí kávového barviva.

FOTO: Novinky

„Musím říct, že jsem to ještě nikdy neviděl a je to fakt skvělý. Je mi to líto vypít,“ reagoval jeden z příchozích zákazníků.

Na kávu je tak možné natisknout opravdu cokoliv. „Rodiče si tam nechají dělat svoje děti, milovníci psů pejsky, jinak také frčí loga firem nebo narozeninová přání. Muži nechtějí moc pít sami sebe, ti mají rádi sprosťárny,“ usmála se spolumajitelka Michala Karpjaková a dodala, že už tiskla na kapučíno kromě pozadí i dámská ňadra.

Za každou legraci se ale platí. Selfie kapučíno tak stojí o 15 Kč více než běžných 50 korun. Tiskárna vyrobí obrázky i na ostatní druhy kávy, jako je latté, nebo dokonce i na kakao.