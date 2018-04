Na lavici před soudní síní seděl zahleděný do země. V ruce svíral igelitovou tašku a nervózně pohupoval nohou. Když kolem něj procházela trojice chlapců v doprovodu vězeňské eskorty, nezvedl ani hlavu. Právě tito mladíci z výchovného ústavu... Celý článek Chtěli mě zabít. To by otřáslo každým, říká vychovatel»