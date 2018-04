Kristýna Léblová, Novinky

Základem výstavy je modulové kolejiště velikosti H0, tedy vlakové modely v měřítku 1:87. Kolejiště je sestaveno z jednotlivých modulů s typovými čely, délka hlavní jednokolejné tratě dosahuje téměř 60 metrů, vedlejší trať je dlouhá deset metrů.

Hlavní trať je ukončena vratnými smyčkami a nachází se na ní dvě mezilehlé železniční stanice a větší depo s točnou. Model koncového nádraží byl realizován podle skutečné železniční stanice Tachov.

Na kolejích jsou k vidění především různé vlakové soupravy, které jsou střídavě v provozu a jsou v průběhu výstavy postupně obměňovány. Provoz je zajišťován převážně modely parních a motorových lokomotiv a motorových vozů a jednotek.

Kromě vlaků jsou kolem kolejiště k vidění i dokonale propracované detaily přírody, například zvířata jako je veverka nebo datel. Vše v měřítku 1:87.

Kromě železničních modelů si budou moci návštěvníci prohlédnout i modely automobilů a zejména zemědělské a lesní techniky. Tratě navíc obklopuje detailní model krajiny zachycující veškeré myslitelné věci, které lze z vlaku skutečně vidět.

„Například turistické značky v lese nebo pevnostní opevnění na jižní Moravě, kde jsou bunkry a jsou vidět do detailu propracované periskopy. V lese jsou k vidění houby nebo zvířata jako veverky, zmije nebo datel, který je ve velikosti kmínu. Poznáte ho podle červené čepičky,“ vyjmenoval detaily modelář Michal Janíček.

K vidění jen do neděle



Modely vláčků jsou věrné kopie skutečných vlaků, které v Česku někdy jezdily a některé dodnes jezdí. „Jeden z nejstarších modelů je lokomotiva řady 422.0, byla vyrobena ještě za Rakouska-Uherska, u nás dojezdila někdy v 70. letech,“ ukázal jeden z mnoha modelů další z železničních modelářů Zdeněk Pacholík.

Návštěvníkům výstavy se během několika dnů představí zejména modely vozidel bývalých Československých státních drah z období od vzniku Československa až do roku 1992, typické československé vlakové soupravy od lokálky přes rychlík až po těžký nákladní vlak.

Zemědělské muzeum sídlící u Letenské pláně v Praze výstavu připravilo ve spolupráci s Klubem železničních modelářů Prahy 7. „Tato výstava se do našeho muzea vrátila po dvou letech. Letos muzeum podobně jako naše republika slaví sto let vzniku. Průřez modelů vlaků zde bude k vidění pouze do neděle,“ řekla Novinkám mluvčí muzea Jitka Taussiková.