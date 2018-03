sl, Novinky

Když zaměstnankyně obchodu žábu v sáčku s banány zahlédla, ihned kontaktovala neziskovou organizaci Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, která se věnuje ochraně zvířat.

Dobrovolníci ženě poradili, aby v sáčku udělala malé otvory a nalila do něj trochu vody, aby zvířeti vytvořila dostatečně vlhké prostředí. Následně žábu odvezli do centra pro opuštěná exotická zvířata, kde určili, že se jedná o zástupce stromové žáby - rosničku dominikánskou.

Urazila téměř sedm tisíc kilometrů

Řetězec Tesco, v jehož anglické pobočce k objevu došlo, uvedl, že pěstitelé odvádějí při balení potravin pečlivou práci, ale že se podobně vzácné případy čas od času stávají. Žába se s největší pravděpodobností skrývala mezi banány a ze skrýše vylezla až po zdolání téměř sedmi tisíc kilometrů.

Dlouhá cesta malého živočicha značně vysílila. „Obojživelník musel zažít značný šok, když se objevil v anglickém supermarketu. Ze své domoviny je totiž zvyklý na trochu jiné klima. Je trošku vyhublý, ale měl by být v pořádku,“ řekla Daily Mailu odbornice na zvířata John Greavesová.

Mluvčí centra pro opuštěná zvířata uvedl, že se žába, která dostala jméno Nana, bude zotavovat minimálně šest týdnů a poté bude nabídnuta k adopci.