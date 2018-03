sl, Novinky

Objev alkoholického moku je součástí rozsáhlých vykopávek archeologů z Archaeological Research Institute z období od loňského května do letošního ledna.

Bronzová nádoba s asi třemi decilitry vína, která je podle archeologů stará více než dva tisíce let, byla ukrytá v jedné z celkem 56 nalezených hrobek. Ta údajně patřila prostému občanovi, což má podle odborníků dokazovat, že víno bylo oblíbené a rozšířené i mezi obyčejnými lidmi. Nalezené víno je bílé, na obrázcích je ale vidět, že tekutina není čirá, jak ji známe dnes, nýbrž zakalená.

Tekutina prý v nádobě vydržela díky kvalitnímu těsnění. Nádoba byla údajně pokryta tvrdou pytlovinou a ovázána popínavou rostlinou.

Kromě nádoby s vínem archeologové v hrobkách nalezli dalších 260 předmětů. Cenným objevem je například meč, jehož stáří se odhaduje na téměř tři tisíce let. Další zajímavostí je pak želví krunýř, který se s největší pravděpodobností využíval pro účely věštění.