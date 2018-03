tcs, Novinky

Podle data vyrytého v kamenném oblouku nade dveřmi pochází starobylý dům ve vesničce v panství Somerset z roku 1647. Historici však odhadují, že pochází z dob ještě dávnějších – podle posledních průzkumů nalezených dřevěných trámů snad z roku 1618. Mniši dům používali jako místo, kde nabízeli poutníkům jídlo, pití a přístřeší.

Od 19. století se zde jídlo a pití nabízelo za úplatu. Z domu se stala hospůdka, která pro většinu místních obyvatel znamenala středobod komunitního života. Tak tomu bylo až do roku 2012, kdy se tehdejší majitel rozhodl hospodu prodat tomu, kdo nabídne nejvíc. Namísto restauračního zařízení mělo v domě vzniknout několik soukromých bytů.

„Slyšet, že zavřeli Packhorse, to bylo, jako kdyby mi řekli, že mi umřel dobrý kamarád,“ zavzpomínal pro Daily Mail na rok 2012 jeden ze štamgastů Andy Patrick. Téměř každý den skupinka nejzarytějších zastánců hospody protestovala před zavřeným domem ve snaze přesvědčit majitele, aby hospodu neprodával.

Pětadvacítka místních obyvatel v čele s Penny Townsendovou se pokoušela přesvědčit majitele, aby alespoň hospodu prodal někomu, kdo ji bude chtít zachovat. Rovněž marně. Zvrat přišel v roce 2013. To byl totiž Packhorse zapsán na Assets of Community Value List (seznam obecních přínosů).

Podle zákona tak musel dát majitel občanům obce šest měsíců na to, aby předložili výhodnou nabídku na odkoupení. V říjnu 2013 skupinka pojmenovaná příznačně Save the Packhorse předložila majiteli nabídku, ta se ale ani přibližně neshodovala s vlastníkovými představami. Majitel do roka mohl prodat hospodu komukoliv.

Jenže v tu chvíli svou roli sehrálo veřejné mínění a publicita, kterou hrstka nadšených zastánců hospody vyvolala. Žádný kupec se příliš nehrnul do zrušení patrně nejznámější hospody v hrabství.

Následovala proto další a další kola vyjednávání, sdružení vybíralo stále více a více peněz. Nakonec v roce 2016 bylo vybráno 601 000 liber (zhruba 17 miliónů korun) a tuto nabídku majitel už přijal.

Následně se desítky dobrovolníků zapojily do rekonstrukce pomalu chátrajícího domu. Dalších 400 000 liber bylo nutných k tomu, aby se hospoda otevřela. I ty byly nakonec vybrány. Komunita dokázala nasbírat celkem 1 025 000 liber (zhruba 30 miliónů korun).

Hospoda byla slavnostně otevřena minulý víkend. Čtyři sta let poté, co byl dům postaven. „Je to hospoda zrozená z lásky. Každý, kdo se na tom podílel, měl na mysli jen dobro téhle hospody,“ sdělil deníku Telegraph nový provozní, šestatřicetiletý James Dixon.

Dobrovolníci strávili na zvelebování hospody přes 1000 hodin a během rekonstrukce bylo odvezeno na 25 kontejnerů odpadu.

První pintu slavnostně natočil sedmaosmdesátiletý Brian Perkins, který se v roce 1930 narodil tehdejším majitelům hospody v místnůstce nad výčepem. „Než to tu zavřeli, chodil jsem do té hospody každou neděli. Natočit první pintu pro mě byla čest – poslední záblesk slávy ve stáří,“ smál se Perkins.

Nadšení místní obyvatelé během slavnostního otevření

V době, kdy se na Britských ostrovech zavírá jedna hospoda za druhou, to vypadá, že jedna byla zachráněna. „Každá hospoda by měla být chráněna před developery. Tohle je krásný příklad toho, co se stane, když lidé svou hospodu zbožňují,“ uzavřel celý příběh se šťastným koncem James Dixon.