Desítky obyvatel Jakutska prohledávaly v pátek okolí letiště v naději na nalezení některé ze zlatých cihel. Přestože úřady už ve čtvrtek ujistily, že celý poklad už je pohromadě a v bezpečí, hledači neztráceli naději.

Ve městě se prý rozšířily pověsti, že několik šťastlivců již uspělo. V letadle prý kromě zlata a stříbra byly i diamanty a platina, jež přepravci zatajili. Podle jiné verze byla nehoda předem připravená, aby šlo část cenného nákladu ukrást.

Gold rush in -24C to find the $368 million treasures that fell from back of plane. Tickets to Yakutsk sold out. Locals do not believe official claims that the precious metals have been found https://t.co/cwgwifnP9y pic.twitter.com/MxjpfQkokk